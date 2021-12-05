الأوقاف المصرية تحيل عددا من المسؤولين للتحقيق

أحال وزير الأوقاف المصري محمد جمعة عددا من المسؤولين للتحقيق الإداري بديوان عام الوزارة مع خصم شهر بدل صعود المنبر من كل منهم، وتكليفهم بسرعة تحرير محضر بالواقعة.

وكلف جمعة الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة المحضر تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن المحالين هم مدير دائرة أوقاف الغربية ومدير إدارة ومفتش بإدارة سمنود.

وأوضح الوزير أن ذلك جاء نظرا لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، بشأن إقامة خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح بإقامة الخطبة بها في نطاق مسؤوليتهم.

وأكدت الوزارة أنها "ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر، وتجاه أي شخص تسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد دون أن يكون من المصرح لهم بذلك".

يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية تتخذ موقفا حاسما تجاه اعتلاء أي خطيب غير معتمد المنبر، وذلك في إطار محاربة الفكر المتطرف.

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT