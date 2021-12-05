محكمة استئناف سبها ترفض طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي

أكد محمد الرميح رئيس حركة "رشحناك" الليبية الداعم لسيف الإسلام القذافي لـRT، أن محكمة استئناف سبها رفضت طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشيح.

وأشاد الرميح بنزاهة القضاء الليبي المستقل دعما لبناء دولة القانون دون إقصاء أو تهميش لليبيين، مؤكدا "سيره قدما نحو الدفع بالانتخابات الرئاسية وعقدها في موعدها المنتظر، ولدعم سيف الإسلام القذافي حتى يقولوا كلمتهم".

عاجل > محكمة استئناف #سبها تحكم لصالح سيف الإسلام في الطعن المقدم ضده من المفوضية وتلزمها بإعادته الى قائمة المرشحين النهائية.#سيف_الإسلام_معمر_القذافي_مطلب_شعبيpic.twitter.com/qxim7KpuDH — Saif Al-Islam Gaddafi The future of Libya (@SaifFuture) December 5, 2021

وحذر الرميح من أن "أي مماطلة في عقد الانتخابات سيقابل بالعصيان المدني والمظاهرات في عموم الوطن حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب برغبتهم الأكيدة في الحل وهو الانتخابات".

ناصر حاتم

المصدر: RT