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محكمة استئناف سبها ترفض طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي

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محكمة استئناف سبها ترفض طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي
Reuters AJ
سيف الإسلام القذافي
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أكد محمد الرميح رئيس حركة "رشحناك" الليبية الداعم لسيف الإسلام القذافي لـRT، أن محكمة استئناف سبها رفضت طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشيح.

وأشاد الرميح بنزاهة القضاء الليبي المستقل دعما لبناء دولة القانون دون إقصاء أو تهميش لليبيين، مؤكدا "سيره قدما نحو الدفع بالانتخابات الرئاسية وعقدها في موعدها المنتظر، ولدعم سيف الإسلام القذافي حتى يقولوا كلمتهم".

وحذر الرميح من أن "أي مماطلة في عقد الانتخابات سيقابل بالعصيان المدني والمظاهرات في عموم الوطن حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب برغبتهم الأكيدة في الحل وهو الانتخابات".

 ناصر حاتم 

المصدر: RT

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