ما تنزلوش الشارع في "نوة قاسم".. محافظ الإسكندرية يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أنه تم منح إجازة للمدارس تشمل الطلبة والمدرسين وجميع المعاهد الأزهرية.

وأضاف الشريف عبر فضائية "إم بي سي مصر": "سرعة الرياح بالإسكندرية وصلت إلى 65 كيلومترا في الساعة ونوة المكنسة التي تعرضت لها المحافظة استمرت لمدة 4 أيام، ومن المنتظر أن تأتي بعدها نوة قاسم بـ10 أيام".

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وصرح بأن أجهزة المحافظة تنتظر هطول الأمطار المتوقع أن تكون ما بين خفيفة لمتوسطة يوم الأحد.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد أبلغت المحافظة قبل 10 أو 12 ساعة تقريبا، وبالكميات التي ستهطل.

وقال: مستعدون وجاهزون لأي طوارئ، وأسطول السيارات التابعة للأحياء وشركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية التي ستشفط مياه الأمطار على أهبة الاستعداد.

وأوضح أنهم يسعون لشفط أكبر قدر من المياه وهي على سطح الأرض لأن القدرات الاستيعابية لشبكة الصرف لن تتحمل كميات الأمطار المتوقعة.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رسالة إلى أهالي الإسكندرية: "يفضل عدم النزول من المنازل إلا للضرورة حتى لا تحدث أي حالات إعاقات مروروية في حالة سقوط الأمطار".

https://www.youtube.com/watch?v=g6h_MusjeTU&feature=emb_title

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري