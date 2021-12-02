 
مباشر
عاجل
لافروف: سنعمل على أن يسمع الناتو مطالبنا لكي نحافظ على أمن روسيا

شاهد.. الأمواج تغرق الإسكندرية

أخبار العالم العربي

شاهد.. الأمواج تغرق الإسكندرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvcf

تسبب سوء الأحوال الجوية الذي تتعرض له محافظة الإسكندرية المصرية منذ أمس الأربعاء، بغرق أجزاء من نادي المهندسين المطل على البحر.

إقرأ المزيد
مصر تعلن غلق أكبر موانئ البلاد
مصر تعلن غلق أكبر موانئ البلاد

وبلغت المياه الناتجة عن ارتفاع أمواج البحر منطقة ساحة الانتظار والاستراحة الخارجية وبعض المكاتب المطلة على الجانب البحري من النادي بعد أن تجاوزت شدتها حواجز الأمواج الموضوعة لحماية النادي.

ويظهر في مقاطع فيديو متداولة من داخل نادي المهندسين بالإسكندرية لحظة خروج مياه الأمواج متجوزة الحواجز الصخرية لتجرف في طريقها عشرات المقاعد التي وضعت لأعضاء الناي قرب الشاطئ وصولا إلى غرق ساحة انتظار السيارات وأروقة النادي فيما وصفه البعض بأمواج تشبه "التسونامي".

يذكر أن نادي المهندسين البحري بالإسكندرية تعرض للغرق بمياه الأمواج والأمطار مرتين مطلع 2018، ما تسبب في حدوث أضرار بالنادي.

وتضررت أجزاء من كورنيش الإسكندرية أمس الأربعاء بسبب ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار، تزامنا مع قدوم نوة قاسم، بمناطق لوران والجمرك والمكس والمنتزه.

المصدر: مصراوي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا