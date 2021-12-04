مصر.. "سفاح الإسماعيلية" يغير أقواله في أولى جلسات محاكمته

نفى عبد الرحمن دبور المتهم في واقعة قتل مواطن وإصابة آخرين في شارع عام بالإسماعيلية، والمعروف إعلاميا بسفاح مذبحة الإسماعيلية، ارتكابه الواقعة، فيما طالبت النيابة بأقصى عقوبة.

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وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

وذكرت التحقيقات أن المتهم كان اعترف خلال الاستجواب فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

ومن جانبها طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

المصدر: اليوم السابع