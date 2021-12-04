 
مباشر

مصر.. "سفاح الإسماعيلية" يغير أقواله في أولى جلسات محاكمته

أخبار العالم العربي

مصر..
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvsq

نفى عبد الرحمن دبور المتهم في واقعة قتل مواطن وإصابة آخرين في شارع عام بالإسماعيلية، والمعروف إعلاميا بسفاح مذبحة الإسماعيلية، ارتكابه الواقعة، فيما طالبت النيابة بأقصى عقوبة.

إقرأ المزيد
داخل قفص المحكمة.. صور للمتهم في مذبحة هزت مصر
داخل قفص المحكمة.. صور للمتهم في مذبحة هزت مصر

وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

وذكرت التحقيقات أن المتهم كان اعترف خلال الاستجواب فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

ومن جانبها طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا