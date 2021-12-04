داخل قفص المحكمة.. صور للمتهم في مذبحة هزت مصر

نشرت صحيفة "اليوم السابع" أول صور لقاتل مواطن في شارع عام بالإسماعيلية، والمعروف إعلاميا المتهم في قضية مذبحة الإسماعيلية.

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وأظهرت الصور حضور المتهم لقاعة المحكمة، المقرر لها أن تعقد أولى جلسات المحاكمة.

وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

وكانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نسب إليه مما تقدّم، وكذا تعاطيه موادّ مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

كما أثبت تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيا أو عقليا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل بشعة حيث أقدم شاب في العشرينات من عمره يدعى "عبد الرحمن نظمى، وشهرته "عبد الرحمن دبور" يعمل في بيع الموبيليا، كما عمل فترة بائع أسماك بمنطقة حى السلام بمدينة الإسماعيلية، على ذبح أحمد حلمي وشهرته أحمد نزاجة، كان يعمل سمكري سيارات، وخلال الفترة الأخيرة كان يعمل فى إصلاح وبيع العجل المستعمل، مقيم في نفس العنوان، بقتل الأخير وذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته، ثم أصاب اثنين من المواطنين خلال مرورهم بمسرح الجريمة في تقاطع شارع بحرى وطنطا بحى ثان الإسماعيلية.

وتمكن الأهالي من السيطرة على القاتل وإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة وبحوزته سلاح الجريمة.

المصدر: اليوم السابع