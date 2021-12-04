الدفاع التركية تستضيف لجنة "5+5" الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها استضافت اجتماعا للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في أنقرة أمس الجمعة، بحث "خطوات إحلال السلام في البلاد".

إقرأ المزيد

وقالت الدفاع التركية في بيان لها، إن الاجتماع انعقد بناء على طلب الجانب الليبي، وبوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع تقديم إحاطة حول خطة عمل أقرتها اللجنة في جنيف في 8 أكتوبر، تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.

وحسب البيان، فإن المشاركين تناولوا أيضا الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، بالإضافة إلى "التأكيد على علاقات الصداقة والروابط التاريخية العميقة بين تركيا وليبيا، وضرورة استمرار دعم الجهود الرامية لضمان وحدة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية".

وفي 4 نوفمبر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

والخميس، أعلنت لجنة "5+5" توجهها إلى تركيا، ثم إلى موسكو لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

المصدر: "الأناضول"