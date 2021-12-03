سبوتنيك: إصابة 6 مدنيين من عائلة واحدة بغارة جوية لـ "التحالف الدولي" على ريف إدلب

أصيب 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفل بغارة نفذتها طائرة دون طيار تابعة لـ"التحالف الدولي" على ريف إدلب الجنوبي.

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ووفق مصدر طبي لـ "سبوتنيك"، فإن 6 إصابات متفاوتة الخطورة وصلت إلى مستشفى إدلب، جراء إصابتهم بغارة جوية استهدفت سيارتهم على طريق عام أريحا- المسطومة، جنوب المحافظة.

من جهتها، كشفت مصادر محلية أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة تابعة لـ"التحالف الدولي"، استهدفت سيارة مدنية دفع رباعي على طريق عام أريحا- المسطومة، مرجحة أن المستهدف هو أحد القياديين التابعين لتنظيم "حراس الدين" كان يستقل دراجة نارية تصادف مروره قرب سيارة العائلة.

وأكدت المصادر أن القيادي المستهدف في تنظيم "حراس الدين"، تمكن من الفرار، فيما أصيب أفراد العائلة.

المصدر: "سبوتنيك"