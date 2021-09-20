سوريا.. مقتل قياديين من تنظيم "حراس الدين" بهجوم طائرة مسيرة للتحالف الدولي

استهدفت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للتحالف الدولي اليوم الإثنين، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، تقل قياديين بارزين في تنظيم "حراس الدين"، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

وأدى القصف إلى مقتل القياديين غير السوريين في التنظيم المقرب من "القاعدة"، هما أبو البراء التونسي، والقائد العسكري لـ"حراس الدين" أبو حمزة اليمني.

وبحسب تقارير إعلامية، بقي طيران التحالف في أجواء محافظة إدلب وريفها الشرقي لأكثر من ساعتين قبل تنفيذ الغارة. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من السيارة نتيجة احتراقها.

المصدر: "أ ف ب"