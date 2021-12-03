ارتفاع عدد القتلى في هجوم نفذه "داعش" في إقليم كردستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم "داعش" الليلة الماضية، على قريتين واقعتين على حدود سركران وجبل قرة جوغ في قضاء مخمور في إقليم كردستان العراق، إلى 12 قتيلا.

وهاجم عناصر تنظيم "داعش" قرية خضرجيجة في جبل قرجوخ التابعة لقضاء مخمور، ما أسفر عن مقتل 9 من قوات البيشمركة و3 مدنيين وإصابة 5 آخرين من البيشمركة ومدني.



وخلال المواجهات وقع عدد من قوات البيشمركة في كمين لعناصر التنظيم، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من قوات البيشمركة وإصابة آخرين.



وقال نجات خوله القيادي في قيادة أربيل لقوات البيشمركة إن "مجموعة مكونة من نقيب ورائد، و5 مقاتلين من البيشمركة تعرضت لكمين نصبه داعش واستشهدوا جميعا".

المصدر: شبكة "رووداو"