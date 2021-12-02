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مصر تسجل 919 إصابة و57 وفاة جديدة بكورونا

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مصر تسجل 919 إصابة و57 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 919 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة يوم الخميس، مقابل 938 إصابة و63 وفاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إن إجمالي المصابين في مصر حتى الخميس بلغ 360435 حالة، منها 298865 حالة تم شفاؤها، و20594 وفاة.

المصدر: وزارة الصحة المصرية

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