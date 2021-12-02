رغد صدام حسين تبعث رسالة لدولة خليجية

وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد "الاتحاد الـ50" للبلاد.

وهنأت رغد صدام حسين دولة الإمارات بمناسبة احتفالها اليوم الخميس بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام والذي تحتفل فيه الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

وكتبت رغد عبر حسابها على موقع "تويتر": أهنئ الأشقاء في دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الخمسين سائلة الله العلي القدير أن يديم عليكم الأمن ويحفظكم من كل سوء".

اُهنئ الاشقاء في دولة #الامارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة #اليوم_الوطني_الخمسين سائلة الله العلي القدير أن يديم عليكم الأمن ويحفظكم من كل سوء.. pic.twitter.com/JbG7A5Y980 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 2, 2021

المصدر: RT