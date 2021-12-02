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دبي.. بن زايد وبن راشد وحكام الإمارات يشهدون الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد

أخبار العالم العربي

دبي.. بن زايد وبن راشد وحكام الإمارات يشهدون الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد
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شهد محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وحكام الإمارات وأولياء العهد اليوم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.

وأقيم الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات "عيد الاتحاد الـ50" تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في منطقة حتا في دبي.

وأظهرت مجموعة من الصور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، وحمدان بن محمد، ولي عهد دبي، وهم يلتقطون بعدساتهم صورا من الاحتفالات.

يشار إلى أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر من كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

المصدر: وام+تويتر

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