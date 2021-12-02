"سانا": مقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة آخر باعتداء إرهابي بريف دير الزور

أفادت وكالة "سانا" بأن 10عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي قتلوا وأصيب عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

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وقال محافظ دير الزور فاضل نجار، لقناة "السورية" إنه "أثناء عودة حافلة تقل عاملين في الحقل اعترضتهم مجموعة إرهابية مسلحة، واعتدت عليهم ما أدى إلى استشهاد 10 وجرح مدني تم نقله إلى المستشفى".

وأضاف نجار أن "هناك من لا يرغب بأجواء عودة الحياة الطبيعية بعد أن شهدت المحافظة عودة متسارعة لطالبي التسوية سواء في الميادين أو في مدينة دير الزور".

وأشار بشكل خاص إلى "وجود قاعدة للمحتل الأمريكي في قاعدة التنف" ولذلك "فإن تلك القوات تسعى إلى تنشيط الخلايا الإرهابية لداعش الموجودة في البادية".

المصدر: RT+سانا