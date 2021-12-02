القصاص من مصري وباكستاني في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض، بحق سيد أحمد الرشيدي (مصري الجنسية) لإقدامه على قتل محمود عبدالعال أحمد (مصري الجنسية).

إقرأ المزيد

ووفقا للبيان تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض بحق سيد ياسر علي (باكستاني الجنسية) لإقدامه على قتل عبدالرحمن محمد عباس (باكستاني الجنسية) وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانيين اليوم بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

المصدر: صحيفة عكاظ