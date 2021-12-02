لابيد للإماراتيين: عيد وطني سعيد

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الـ50، وتوجه إلى المواطنين الإماراتيين قائلا: "عيد وطني سعيد".

وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أتمنى للشعب الإماراتي وقائدهم محمد بن زايد، رجل التسامح والسلام وصديقي عبدالله بن زايد دوام والاستقرار والازدهار، وأن نستمر في تعميق العلاقات بيننا والمضي قدما معا نحو النجاحات والإنجازات المشتركة. عيد وطني سعيد".

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أتمنى للشعب الإماراتي وقائدهم @MohamedBinZayed، رجل التسامح والسلام وصديقي @ABZayed دوام والاستقرار والازدهار، وأن نستمر في تعميق العلاقات بيننا والمضي قدما معا نحو النجاحات والإنجازات المشتركة. عيد وطني سعيد🇦🇪! — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 2, 2021

المصدر: RT