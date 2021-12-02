أرقام إماراتية قياسية على مستوى العالم

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الاتحاد، وسط تطلع لمستقبل أكثر إشراقا ورغبة في تحقيق إنجازات كبرى في مختلف المجالات.

وأشار محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة، إلى أن الإمارات تحتفل اليوم بانجاز تم الحلم به في السابق، وهي تستعد للخمسين عاما القادمة بإرادة وعزيمة عظيمة.

وتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% هذا العام بعد انكماشه 5.9% في ظل جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد الإماراتي هذا العام 401.5 مليار دولار، كذلك من من المرجح أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 10% إلى 35200 دولار هذا العام.

كذلك تحتل الإمارات المرتبة الثانية في العالم العربي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد قطر التي تصدرت القائمة هذا العام.

بالإضافة للإنجاز الاقتصادي، كما حققت الإمارات العديد من الانجازات التي تم تسجيلها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وحتما ستستمر الإمارات في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

وحل "برج خليفة" في 2020 على رأس القائمة برقمين قياسيين جديدين لأكبر واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED وأطول واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED.

كما أطلقت الإمارات هذا العام أكبر عجلة مشاهدة بالعالم "عين دبي"، التي ترتفع أكثر من 250 مترا وتتسع لنحو 1400 راكب من خلال 48 كبسولة.

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كذلك تحتضن مدينة دبي في الإمارات أعلى مطعم في العالم، وأعلى مسبح لا متناهي في العالم، وأكبر نافورة راقصة في العالم.

كما دخلت الإمارات موسوعة "غينيس" بأكبر ميدالية في العالم تحمل اسم "الفرسان". ومن الإنجازات اللافتة أيضا، إنجاز للإماراتية لاعبة المنتخب الوطني أريج الحمادي بتحقيقها أكثر عدد مرات ترويض لكرة القدم خلال دقيقة، والإماراتي عمير سعيد عن إنجازه في أعلى قفزة على لوح تزلج.

كما حصد الإماراتي ماجد عبيد بن ماجد الفلاسي الرقم القياسي العالمي لأضخم باخرة عربية خشبية في العالم، وحققت "نخيل مولز" أكبر نافورة في العالم، كذلك دخلت مدينة مصدر الكتاب بتحقيق أكبر مدينة منخفضة الكربون قيد الإنشاء.

كما سجلت مدينة مصدر رقما قياسيا في الموسوعة عبر تشكيل أكبر لوحة فسيفسائية في العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير، وسجلت الإمارات إنجازا آخر بأطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم، وذلك ضمن مبادرة "عالم واحد رسالة واحدة".

وفي العام 2020 سجلت القرية العالمية في دبي رقماً قياسيا تمثل بتجميع أكثر من 1000 علم من أعلام الإمارات لتحقيق الرقم القياسي لأكبر رقم مجمع باستخدام الأعلام في العالم.

وحققت القيادة العامة لشرطة دبي عام 2019 إنجازا بدخول علم الإمارات "غينيس"، في رقمين قياسيين "أطول علم في العالم" و"أكثر عدد من الأشخاص يحملون علما".

كما حقق طيران الإمارات رقما قياسيا لأكبر عدد جنسيات على متن طائرة واحدة بوجود أكثر من 500 شخص من 145 جنسية مختلفة.

ومن الأحداث البارزة، انطلق معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي بلغت تكلفته نحو 6.8 مليار دولار، ويعد المعرض أكبر حدث بعد اشتعال أزمة فيروس كورونا.

المصدر: RT