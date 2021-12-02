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محادثات عسكرية سعودية أمريكية حول "ضمان أمن المنطقة"

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محادثات عسكرية سعودية أمريكية حول
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رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية، الفريق البحري تشارلز كوبر.
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بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية، الفريق البحري تشارلز كوبر، التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، مساء الأربعاء، أن الرويلي استقبل كوبر في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، بحضور قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.
وجرت خلال اللقاء، حسب الوكالة، "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة".

المصدر: "واس"

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