ليبيا.. قرار قضائي نهائي يعيد الدبيبة إلى السباق على الرئاسة

ذكرت مواقع إخبارية ليبية أن محكمة الاستئناف في طرابلس، رفضت الطعنين المقدمين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأصدرت حكما نهائيا بعودته للسباق على الرئاسة .

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وكان صدر يوم الأحد الماضي قرار قضائي بإسقاط ترشح الدبيبة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وقبل طعنان بهذا الشأن.

وكان طعنان قدما ضد ترشح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، دفع بأحدهما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وهو مترشح لهذه الانتخابات، وأخر باسم عارف النايض رئيس تكتل أحياء ليبيا، ورجل الأعمال محمد المنتصر، ومترشحين آخرين.

من جهة أخرى، قبلت محكمة استئناف طرابلس، استئناف كان تقدم به نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام بين عامي 2013 – 2014، ما يعني عودته إلى السابق على الرئاسة في الانتخابات المنتظرة.

المصدر: مواقع إخبارية ليبية