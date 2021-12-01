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السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

أخبار العالم العربي

السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة
Reuters
العلم السعودي
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أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي.

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وكشفت الجوازات أن التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني.

وكانت الجوازات، قد أعلنت الأحد الماضي، عن بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 يناير 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها.

وأوضحت أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية.

المصدر: عكاظ

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