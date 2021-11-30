 
مباشر

الأزهر يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي ويحذر من خطورة انتهاك المقدسات الإسلامية

أخبار العالم العربي

الأزهر يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي ويحذر من خطورة انتهاك المقدسات الإسلامية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الأزهر الشريف في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruv9

أعرب الأزهر الشريف في مصر عن إدانته لاقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة.

وأضاف الأزهر في بيان له أن "هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكا واعتداء على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وقوة وتمسكا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية".

إقرأ المزيد
الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل (فيديو)
الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل (فيديو)

وحذر من "خطورة مثل هذه الاعتداءات"، مطالبا المجتمع الدولي وكل حكومات العالم بـ"تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا