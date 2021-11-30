الأزهر يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي ويحذر من خطورة انتهاك المقدسات الإسلامية

أعرب الأزهر الشريف في مصر عن إدانته لاقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة.

وأضاف الأزهر في بيان له أن "هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكا واعتداء على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وقوة وتمسكا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية".

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وحذر من "خطورة مثل هذه الاعتداءات"، مطالبا المجتمع الدولي وكل حكومات العالم بـ"تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم".

المصدر: RT