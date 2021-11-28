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الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل (فيديو)

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الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل (فيديو)
Reuters THO/DAT
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ
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اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية منعت دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي، كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين.

وذكر شهود عيان أن عشرات الفلسطينيين رفعوا العلم الفلسطيني عقب صلاة الظهر أمام مدخل المسجد الإبراهيمي، وهتفوا منددين باقتحام هرتصوغ. 

وندد مدير أوقاف الخليل، جمال أبو عرام، باقتحام هرتصوغ، وقال إن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الخليل القديم، وضوء أخضر للمستوطنين للفتك بالفلسطينيين والمسجد".

وأشار إلى أن المسجد الإبراهيمي يتعرض لإجراءات تهويدية متصاعدة، وطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية قائلا: "هذه الزيارة من المستوى السياسي الإسرائيلي سابقة خطيرة".

المصدر: "عرب 48" + "وفا"

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