مصر.. تفاصيل قانون صادق عليه السيسي قد يوقف الدراسة ويمنع وسائل النقل

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بعدما وافق مجلس النواب المصري عليه، وصدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد

وأوضح قانون الجوائح الصحية أنه في حالة انتشار الوباء يتم إنشاء لجنة لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والتي تقوم بالعديد من الإجراءات لحماية المواطنين في حالة انتشار الوباء، كما يتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وتختص لجنة الجوائح الصحية بالعديد من الإجراءات المهمة، حيث تقوم بتعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، كما تقرر اللجنة تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، والعديد من الإجراءات الأخرى.

ويحق للجنة الجوائح ضمن قانون الجوائح الصحية في حالة تفشي الوباء حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، حيث يؤدي الازدحام والتكدس في وسائل المواصلات العامة إلى انتشار الوباء.

المصدر: الوطن