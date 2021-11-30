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وفاة مصريين في الكويت أحدهما قضى جراء انفجار لغم

أخبار العالم العربي

وفاة مصريين في الكويت أحدهما قضى جراء انفجار لغم
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
الكويت
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أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بوفاة مصريين اثنين في الكويت، أحدهما قتل جراء انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت.

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وبحسب "الراي"، فقد عثر على مقيم مصري من مواليد 1976 متوف داخل دورة مياه في العيادة الخاصة التي يعمل بها فني تخدير، بميدان حولي، وعثر بجانبه على إبرة بها مادة مجهولة، وأبلغت النيابة.

كما أشارت "الراي" إلى وفاة مقيم مصري آخر من مواليد 1968، إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت في منطقة شاليهات الجليعة، حيث تم تسجيل قضية بالواقعة، وجرى تمشيط المكان من قبل الجهات المختصة.

المصدر: "الراي"

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