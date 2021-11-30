مصر تسجل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة بالمرض يوم الاثنين.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى انخفاض في الإصابات وزيادة في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 951 إصابة و42 وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 357629، من ضمنهم 296897 حالة تم شفاؤها و20412 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"