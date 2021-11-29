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الكويت.. مصرع مقيم مصري بانفجار لغم

أخبار العالم العربي

الكويت.. مصرع مقيم مصري بانفجار لغم
Reuters
ألغام أرضية
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لقي مواطن مصري مصرعه في دولة الكويت، اليوم الاثنين، إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت في منطقة شاليهات الجليعة.

وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن المقيم المصري من مواليد عام 1968، مشيرة إلى تسجيل قضية بالواقعة، وبدء تمشيط المكان من قبل الجهات المختصة.

يذكر أنه في يوليو من العام المنصرم، أعلن مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت وفاة مواطن إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي.

المصدر: "الرأي"

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