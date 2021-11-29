القضاء الكويتي يأمر بتجديد حبس 12 متهما بقضية "تمويل حزب الله اللبناني"
Reuters AZIZ TAHER
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أصدر قاضي التجديد في الكويت، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتمديد حبس 12 متهما بقضية "تمويل حزب الله اللبناني".
ورفض القاضي جميع طلبات إخلاء السبيل للمتهمين، حيث حضر المتهمون الـ12 من محبسهم، كما حضر دفاعهم، واستمروا في إنكار التهم الموجهة إليهم.
وفي سياق متصل، لا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.
المصدر: "القبس"
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