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القضاء الكويتي يأمر بتجديد حبس 12 متهما بقضية "تمويل حزب الله اللبناني"

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القضاء الكويتي يأمر بتجديد حبس 12 متهما بقضية 
Reuters AZIZ TAHER
أعلام "حزب الله" اللبناني
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أصدر قاضي التجديد في الكويت، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتمديد حبس 12 متهما بقضية "تمويل حزب الله اللبناني".

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ورفض القاضي جميع طلبات إخلاء السبيل للمتهمين، حيث حضر المتهمون الـ12 من محبسهم، كما حضر دفاعهم، واستمروا في إنكار التهم الموجهة إليهم.

وفي سياق متصل، لا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.

المصدر: "القبس"

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