الكويت.. النيابة العامة تقرر استمرار حجز 18 متهما في تمويل "حزب الله" اللبناني

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، وقررت استمرار حجز المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن "آخر التحقيقات مع المتهمين استمرت لمدة 14 ساعة، حيث بدأت في الثانية ظهرا، وانتهت في الساعة 4 فجرا، وكانت بإشراف فريق قانوني من وكلاء النائب العام".

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وأشار إلى أن "المتهمين واصلوا إنكار التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه لا علم لهم بأن هذه الأموال تذهب إلى حزب الله اللبناني".

وأضاف أنه "يتم تتبع الأموال ومعرفة مسار التحويلات، والحسابات التي وصلت إليها".

وعن مصير القضية ومآلها، قال المصدر إن "ذلك لا يتضح حاليا، ولا يمكن التساهل مع المتهمين، خصوصا وأن القضية مصنفة (دعم إرهاب)، ولا تزال تحريات جهاز أمن الدولة مستمرة".

المصدر: "القبس"