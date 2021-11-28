رئيس أركان الجيش الجزائري يزور مصر (صور)

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، زيارة إلى مصر للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2021"، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية.

وأفاد بيان نقله التلفزيون الجزائري بأن زيارة شنقريحة جاءت بدعوة من وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي.

وأوضح البيان أن الزيارة تندرج "ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وينظم معرض مصر للدفاع بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، ويجمع شركات محلية ودولية في مجالات الدفاع والتسليح، البرية والبحرية والجوية.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية + وكالات