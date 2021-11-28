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الرئيس السوري يصدر قانونا يخص الكهرباء والطاقات المتجددة في البلاد

أخبار العالم العربي

الرئيس السوري يصدر قانونا يخص الكهرباء والطاقات المتجددة في البلاد
RT
الرئيس السوري بشار الأسد
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

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ويأتي القانون الجديد الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها.

وتضمن نص القانون رقم (32) لعام 2021 ما يلي:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-11-2021 يصدر ما يلي:

المادة: 1- تعدل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:

أ- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها.

ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.

المادة: 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق 23-4-1443 هجري الموافق لـ 28-11-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر:RT + "سانا"

 

 

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