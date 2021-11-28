 
مباشر
عاجل
هولندا تعلن عن 13 إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" بين مسافرين برحلات من جنوب إفريقيا

هزة أرضية تضرب ولاية جزائرية

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب ولاية جزائرية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru7v

أعلن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، بولاية بجاية.

إقرأ المزيد
الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة
الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة في تمام الساعة 9:52 بالتوقيت المحلي، حيث بلغت شدتها 4.0 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد بشمال شرق خراطة، بولاية بجاية.

ومن جهتها أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن الهزة شعر بها سكان بجاية و بعض من سكان بلديتي عين الكبيرة وبابور بولاية سطيف.

وأضافت المديرية أن وحداتها الولائية قامت بعمليات استطلاعية ميدانية، ولم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

 المصدر: الشروق الجزائرية

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا