حاكم دبي: سنوفر 2000 قطعة أرض سكنية و900 فيلا في دبي

أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن توزيع 2000 قطعة أرض سكنية و900 فيلا في إمارة دبي.

وقال بن راشد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم مشاريع إسكانية بدبي بـ3.8 مليار درهم، نحو مليار و35 مليون دولار، تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة ومجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة، ومجموعة خدمات للمستفيدين تتضمن إمكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة وإعفاءات من رسوم حكومية وتخفيض الأقساط الشهرية للقروض السكنية.

وأضاف: "ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعتنا الشخصية، وهدفنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم".

اعتمدنا اليوم مشاريع إسكانية بدبي ب3.8 مليار درهم تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة ومجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة ومجموعة خدمات للمستفيدين تتضمن امكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة وإعفاءات من رسوم حكومية وتخفيض الأقساط الشهرية للقروض السكنية — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2021

ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعتنا الشخصية وهدفنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2021

المصدر: RT