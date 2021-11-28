الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ في البلاد لـ30 يوما

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتبدأ اعتبارا من اليوم الأحد.

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يذكر أن الرئيس الفلسطيني أعلن حالة الطوارئ منذ نحو عام لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتصدي للجائحة، واستمر في تجديد حالة الطوارئ بعدها.

المصدر: RT