 
مباشر
عاجل
هولندا تعلن عن 13 إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" بين مسافرين برحلات من جنوب إفريقيا

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ في البلاد لـ30 يوما

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ في البلاد لـ30 يوما
Reuters
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru7b

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتبدأ اعتبارا من اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور
الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور "أوميكرون" قد يتعرض لأعراض صعبة جدا

يذكر أن الرئيس الفلسطيني أعلن حالة الطوارئ منذ نحو عام لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتصدي للجائحة، واستمر في تجديد حالة الطوارئ بعدها.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا