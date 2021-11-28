السعودية تعد المصريين بمفاجآت سارة اليوم

كشف هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، عن موعد تشغيل رحلات العمرة من مصر وفتح الباب أمام المصريين من جديد.

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وقال هشام سعيد في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، أمس السبت، إنه تقرر فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن وزارة الحج السعودية ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بفتح الطيران والعمرة.

وتابع سعيد: "بكرة بإذن الله حاطلع في المؤتمر الصحفي أوضح التفاصيل، وهيكون مفاجآت سارة إن شاء الله للمصريين".

وأضاف وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية: "بكرة التفاصيل الكاملة بشأن العمرة، وتفاصيل قدوم اخواننا المصريين من 1 ديسمبر بإذن الله لو حابين.. ما حنننطر إلى 2022".

وعن الكلام المتداول بأن فتح الطيران المباشر بين المملكة ومصر لا يشمل تأشيرات العمرة، أكد الوكيل أن ذلك "غير صحيح".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر.

المصدر: مصراوي