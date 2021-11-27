مصر.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 وفاة بالمرض يوم السبت.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى زيادة في الوفيات والإصابات اليومية، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 913 إصابة و‭65‬ وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 355767، من ضمنهم 295434 حالة تم شفاؤها، و20305 حالات وفاة".

المصدر: "رويترز"