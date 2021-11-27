الغنوشي: البرلمان سيعود.. أحب من أحب وكره من كره!

قال رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، إن "مجلس النواب عائد أحب من أحب و كره من كره".

وجاء تصريح الغنوشي خلال إشرافه، اليوم السبت، على اجتماع لقيادات حركة "النهضة" بمدينة بنزرت، وفق ما نقله موقع "موزاييك أف أم".

وأكد الغنوشي تلقيه دعوة للمشاركة في أشغال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا، مضيفا أنه فضل عدم تقديم طلب للسفر لرئيس البلاد كما جرت العادة "حتى لا يتحول الصراع إلى صراع بين قيس و الغنوشي".

وشدد الغنوشي على أن البرلمان التونسي "له إنجازاته الكبيرة، وأعداء الثورة عملوا على تشويهه".

المصدر: "موزاييك أف أم"