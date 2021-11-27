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دبي.. السيطرة على حريق في حافلة مدرسية دون إصابات أو وفيات

أخبار العالم العربي

دبي.. السيطرة على حريق في حافلة مدرسية دون إصابات أو وفيات
Reuters Ahmed Jadallah
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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق شب في حافلة مدرسية مقابل مجمع "دبي مول" بدون إصابات.

وفي تفاصيل الواقعة، تحركت فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي فور تلقيها بلاغا في الساعة الـ12:53 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، يفيد بوجود حادث حريق في حافلة مدرسية على شارع مركز دبي المالي.

واستطاعت الفرق المعنية السيطرة على الحادث في الساعة الـ13.25 دقيقة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، فيما باشرت الفرق المختصة إجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: "البيان"

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