دبي.. السيطرة على حريق في حافلة مدرسية دون إصابات أو وفيات
تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق شب في حافلة مدرسية مقابل مجمع "دبي مول" بدون إصابات.
وفي تفاصيل الواقعة، تحركت فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي فور تلقيها بلاغا في الساعة الـ12:53 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، يفيد بوجود حادث حريق في حافلة مدرسية على شارع مركز دبي المالي.
واستطاعت الفرق المعنية السيطرة على الحادث في الساعة الـ13.25 دقيقة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، فيما باشرت الفرق المختصة إجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
#مدني_دبي يسيطر على حريق اندلع في حافلة مدرسية مقابل #دبي_مول على شارع #مركز_دبي_المالي دون تسجيل إصابات أو وفيات#صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماًpic.twitter.com/06aroGdO6k— صحيفة الخليج (@alkhaleej) November 27, 2021
المصدر: "البيان"
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