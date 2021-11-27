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التحالف العربي يعلن مقتل 60 من مسلحي الحوثيين بعمليات في مأرب

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التحالف العربي يعلن مقتل 60 من مسلحي الحوثيين بعمليات في مأرب
Reuters KA/PKP
مقاتلون موالون لجماعة أنصار الله الحوثية
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أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم السبت، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" الحوثية في عمليات نفذها بمحافظة مأرب.

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وقال التحالف في بيان إنه "نفذ 10 عمليات استهداف ضد الميلشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية"، مضيفا أن "الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية، وقضت على 60 عنصرا إرهابيا".

وفي نفس السياق، أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن إحرازها تقدما ميدانيا على حساب الحوثيين في محافظة تعز.

وتشهد محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي قتالا متصاعدا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.

المصدر: وكالات

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