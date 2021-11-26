مصر تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة بالمرض.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى زيادة في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 899 إصابة و‭63‬ وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 354836، من ضمنهم 294903 حالات تم شفاؤها، و20237 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"