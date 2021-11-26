مصر.. أقباط يشاركون في افتتاح مسجد بقنا

شارك أقباط بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا المصرية، الجمعة، في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، بعد تجديده على نفقة الأهالي.

وحضر مراسم الافتتاح، الشيخ ياسر العرشي، مدير إدارة أوقاف فرشوط، وكوكبة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

كما شارك في الافتتاح، القمص المسيحي زكريا، راعي دير بحاجر الدهسة، والقمص ببنود راعي كنيسة الملاك بفرشوط، والذي ألقى كلمة بعد انتهاء الصلاة داخل المسجد، عن الوحدة الوطنية والتسامح "وأن الجميع يعيش في مصر في أخوة ومحبة".

شارك أقباط بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، اليوم الجمعة ، في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، بقرية الحاج سلام بفرشوط بعد احلاله وتجديده على نفقة الأهالي 👇 pic.twitter.com/MOgn35wEby — أبــن مــصر⁦🇪🇬⁩⁦🇸🇦⁩⁦🇦🇪⁩⁦🇧🇭⁩ (@Q2lV6) November 26, 2021

وقال العمدة علي قاعود، عمدة القرية: "القرية شهدت اليوم، عرسا للوحدة الوطنية، بمشاركة الأقباط في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، وهذا يدل على روح الأخوة والمحبة التي نعيش فيها جميعا".

المصدر: RT