ماكرون يزور 3 دول خليجية بعد أسبوع

من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة الخليج بين يومي 3 و4 من الشهر القادم.

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وأعلن بيان عن قصر الإليزيه أن زيارة ماكرون ستشمل قطر والسعودية والإمارات.

وكان ماكرون زار الإمارات وقطر لأول مرة في نوفمبر عام 2017، وذلك بعد أشهر على انتخابه رئيسا لبلاده.

وتعد الإمارات إحدى الشركاء الرئيسيين لفرنسا في المنطقة.

المصدر: "رويترز" + RT