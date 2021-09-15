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ماكرون يستقبل محمد بن زايد قرب باريس لبحث مستجدات المنطقة

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ماكرون يستقبل محمد بن زايد قرب باريس لبحث مستجدات المنطقة
Sputnik SPUTNIK
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بمدينة فونتانبلو قرب باريس.

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وسيتناول اللقاء التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا متعلقة بالمستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى أن ملف أفغانستان والتطورات الأخيرة الحاصلة أيضا سيكون حاضرا، بحسب "فرانس برس".

المصدر: RT

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