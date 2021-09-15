ماكرون يستقبل محمد بن زايد قرب باريس لبحث مستجدات المنطقة

يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بمدينة فونتانبلو قرب باريس.

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وسيتناول اللقاء التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا متعلقة بالمستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى أن ملف أفغانستان والتطورات الأخيرة الحاصلة أيضا سيكون حاضرا، بحسب "فرانس برس".

المصدر: RT