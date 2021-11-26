الأردن يمنع دخول غير الأردنيين إليه من عدة دول ضمن إجراءات كورونا

قرر الأردن منع دخول غير الأردنيين القادمين إليه من جنوب إفريقيا ودول محيطة بها وذلك تحسبا من المتحور الجديد لكورونا.

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ويشمل قرار وزارة الداخلية الأردنية، الذي اتخذته بناء على توصية وزارة الصحة، اتخاذ إجراءات احترازية بحق القادمين من دول: جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا.

وقالت الوزارة إن الإجراء الجديد سيبدأ يوم الأحد المقبل 28 من الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن القرار جاء "نظرا لظهور متحور جديد لفيروس كوفيد-19 (B.1.1.529) في جنوب إفريقيا وفي بعض الدول المجاورة لها، والذي يعتقد أنه أسرع انتشارا من المتحور (دلتا) السائد حالياً في الأردن وفي معظم دول العالم وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن".

وحسب قرار الوزارة فإنه يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من تلك الدول إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لها، إلى دول أخرى لا يوجد فيها المتحور الجديد.

وأشارت "بترا" إلى أنه سيتم حجر الأردنيين القادمين من تلك الدول "حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة، وبصرف النظر عن نتيجة فحصهم من كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية