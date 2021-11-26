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السعودية تعلق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول بسبب المتحور الجديد

أخبار العالم العربي

السعودية تعلق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول بسبب المتحور الجديد
Reuters AHMED YOSRI
صورة تعبيرية
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علقت السعودية، الجمعة، الرحلات الجوية القادمة من 7 دول بينها جنوب إفريقيا بسبب مخاوف تتعلق بمتحور كورونا الإفريقي الجديد، وفق ما أفادت به وكالة "واس" الحكومية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، بأنه تقرر "تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، وزيمبابواي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني وإليها".

وأشارت إلى أن قرار التعليق لغير المواطنين، ويشمل القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

المصدر: "واس"

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