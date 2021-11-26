مصر.. حادث يخلف عددا كبيرا من الجرحى
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أصيب 45 شخصا، صباح اليوم، في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل على طريق إسكندرية مطروح الدولي.
وقال مصدر طبي إنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى العلمين المركزي، مشيرا إلى أن حافلة تتبع شركة المقاولون العرب انقلبت في المنطقة بين مارينا 4 و5 طريق الساحل الشمالي اتجاه إسكندرية مطروح.
في وقت سابق، أصيب 19 شخصا في حادث تصادم بالساحل الشمالي أمام بوابة طريق إسكندرية مطروح؛ إثر انقلاب حافلة نقل.
المصدر: القاهرة 24
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