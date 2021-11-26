مصر.. حادث يخلف عددا كبيرا من الجرحى

أصيب 45 شخصا، صباح اليوم، في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل على طريق إسكندرية مطروح الدولي.

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وقال مصدر طبي إنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى العلمين المركزي، مشيرا إلى أن حافلة تتبع شركة المقاولون العرب انقلبت في المنطقة بين مارينا 4 و5 طريق الساحل الشمالي اتجاه إسكندرية مطروح.

في وقت سابق، أصيب 19 شخصا في حادث تصادم بالساحل الشمالي أمام بوابة طريق إسكندرية مطروح؛ إثر انقلاب حافلة نقل.

المصدر: القاهرة 24