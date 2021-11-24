مصر.. "نوة المكنسة" تحدث كوارث في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية في مصر كوارث عديدة نتيجة "نوة المكنسة" التي سببت أزمات كبرى ما بين انهيارات جزئية لعقارات وحرائق نتيجة ماس كهربائي، وغرق شوارع.

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وتسببت النوة في تعطيل الدراسة خلال 4 أيام، لم يتم عودة الدراسة فيها سوى في الفترة الصباحية خلال يوم الاثنين الذي شهد أمطارا غزيرة ما تبعه قرار تعطيل الدراسة في الفترة المسائية، فما جرى تعطيل العمل خلال يومين هما الأحد والثلاثاء.

وعلى جانب آخر، تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول بنشوب حريق بوحدة الإيداع والتحفظ بالكيلو 26 دائرة القسم.

وتبين من الفحص، أن الوحدة محل البلاغ مخصصة للتحفظ على السيارات التي مر عليها أكثر من 20 سنة التابعة للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، ونشوب حريق هائل.

وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها، فيما أسفر الحريق عن تفحم 28 سيارة من السيارات المتحفظ عليها.

وأشارت التحريات المبدئية، إلى أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة موجة الطقس السيء التي تضرب الإسكندرية.

كما تسببت الأمطار الغزيرة انهيارات جزئية للعقارات، أولها حين تلقى حي المنتزة ثان إخطارًا بانهيار شرفتي عقار، بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحدث، وتبين انهيار شرفتي عقار بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية.

فيما تم انهيار عقار قديم مكون من أرضي ودورين نصفها سقط في شارع بن ظريف متفرع من شارع عرفان في الرصافة محرم بك، دون إصابات بسبب فراغ العقار من السكان.

بينما انهار سلم العقار الكائن في 6 شارع العطارين سوق الفراخ، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، إذ تبين بالفحص أن العقار قديم وهطول الأمطار تسببت في انهيار السلم، كما نجحت قوات الحماية المدنية في الوصول إلى مكان البلاغ فور وقوع الحادث بشارع العطارين متفرع من سوق الفراخ وتم السيطرة على الموقف، وإنقاذ جموع السكان باستخدام السلالم الهيدروليكية، عبر الحماية المدنية دون حدوث إصابات لأحد أو خسائر في المنقولات.

شهدت الإسكندرية غرق مناطق وشوارع عدة؛ ما سبب حالة من الشلل المروري وصعوبة في الحركة، لعل أبرز تلك المشاهد ما تم في شارع خالد بن الوليد ومنطقي سبورتنج ونفق كليوباترا، فيما أوضحت شركة الصرف الصحي أن أكثر المناطق غرقا كانت في "كورنيش الإسكندرية، طريق الحرية، منطقة جليم، سوق شيديا، شارع طيبة الإبراهيمية، شارع الإقبال، معظم المدارس والمستشفيات، ميدان فيكتور عمانويل سموحة، شارع مستشفي الريادة، شارع خالد بن الوليد، طريق الحرية، الحضرة، طريق الترام كليوباترا وسبورتنج، بشاير الخير 3 و5، وشارع المكس، وجميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة، ومناطق متفرقة أخرى".

المصدر: الوطن