لعبة أطفال تثير جدلا في العالم العربي.. واتهامات بترويجها للمثلية الجنسية!

أثارت لعبة الأطفال "pop it"، التي يقال إنها تساعد على التركيز والإدراك، جدلا واسعا في العالم العربي نظرا لتشابه ألوانها مع علم المثليين.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحذيرية من هذه اللعبة، مشيرين إلى أن الهدف الحقيقي منها هو الترويج للمثلية الجنسية، مطالبين حكومات بلادهم بوقف استيرادها.

لاحول ولا قوه!!!؟؟؟في بلاد الحرمين ويصير كذا💔💔💔 يبون يغزون العقل اللاواعي للطفل ويصير قي🤐😓😓ان العين لاتدمع والقلب ليحزن على تلك المناظر والالعاب…ارجوكم يد بيد لمقاطعة محلات الالعاب والي تشوف معه لعبه كذا خذها منه لاتعطونهم مجال للانتشار💔💔💔 pic.twitter.com/bGkyQp2mEP — 🪤🧺🤼 اهلك 🤼🧺🪤 (@iillovehiim) August 23, 2021

ولعبة "بوب إت pop it" عبارة عن فقاعات هوائية دائرية يضغط عليها الطفل فتسبب له متعة كبيرة، ويقول مصنعوها إنها تساعد على التركيز والإدراك، وتعمل على تقوية مفاصل اليد.

وتصنف هذه اللعبة ضمن الألعاب الحسية أو الألعاب التي تطور الإدراك الحسي للأطفال، وهو أسلوب تعتمده كثيرا طرق التربية الحديثة، إذ يساعد على التركيز والتحكم في المشاعر وفي السيطرة على بعض حالات التململ الحركي.

تلك لعبة pop it وتلك الألوان ترمز لشعار المثليين

وانتشرت جدا بين الأطفال انتبه لذلك.

وانتبه ايضا الي تلك تلك الألوان ايضا قد توجد علي الأستيكر التي تجذب الأطفال وايضا في الكرتون الذي يشاهده طفلك رأيت ذلك وربما تجدها علي بعض الملابس

يوجد ترويج لذلك الشعار في بلاد المسلمين . pic.twitter.com/PK3KsgSpQS — ، ابو فلاح الخالدي (@B2V8nbL0IdlNYL7) November 21, 2021

وبرر البعض اعتراضهم على اللعبة بأن ألوان اللعبة تمثل ألوان قوس قزح، لكن الكثيرين أكدوا بأنها انعكاس لعلم المثليين، ولو كانت انعكاسا لألوان الطيف لما تم إسقاط اللون السابع.

ويعتقد الرافضون لوجود هذه الألوان على اللعبة أو غيرها من السلع، أن في نشرها تشجيعا على المثلية، وهي بمثابة "دس السم في العسل" لأنه بتعويد الأطفال على رؤيتها والإعجاب بها سيتقبلون المثليين ولن ينفروا منهم.

انتشرت مؤخرا لعبة ال #بوب_ات بين الاطفال لكن المشكلة في ألوانها تدعم #المثليين و موجهة للاسف لفئة الاطفال الصغار ..

فواجبنا كأسرة مسلمة توعية الطفل بمعاني الاشياء على حسب عمره و قدر استيعابه و طبعا مشاركة الطفل في تغيير الالوان 👏🏼 pic.twitter.com/FQEHNlPNtc — Dt. Halima 👩🏻‍⚕️ (@halimakj) November 1, 2021

المصدر: RT