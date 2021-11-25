الأردن يطلب من رعاياه في إثيوبيا مغادرتها "في أقرب فرصة"
الخارجية الأردنية ـ (بترا)
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دعت وزارة الخارجية الأردنية الأردنيين المقيمين في إثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وطالبتهم بمغادرة البلاد "في أقرب فرصة".
وقالت الوزارة في بيان إنه ونظرا لتطورات الأوضاع الطارئة في أثيوبيا "تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين المتواجدين في أثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة".
وأهابت الوزارة بالأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا خلال هذه الفترة.
المصدر: "بترا"
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