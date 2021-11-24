وسائل إعلام إثيوبية: آبي أحمد يقود المعارك بنفسه ضد "جبهة تيغراي"
ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد "وصل إلى الجبهة"، وأنه يقود هجوما مضادا على مسلحي "جبهة تحرير تيغراي".
وقالت هيئة البث الإثيوبية "فانا" إن آبي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019 "يقود حاليا الهجوم المضاد ويتولى قيادة المعارك منذ يوم أمس" الثلاثاء.
وأضافت الهيئة أن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونن يتولى "الأنشطة الاعتيادية".
ولم يتضح مكان آبي أحمد، كما أن الإعلام الحكومي لم يبث مشاهد له على الأرض.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" هذا الأسبوع السيطرة على منطقة شيوا روبت، التي تبعد مسافة 220 كيلومترا إلى شمال شرق أديس أبابا.
وكانت "فانا" قالت قبل أيام إن إعلان آبي أنه سيلتحق بالجبهة "ألهم كثيرين للانضمام إلى حملة الصمود".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد المجندين، أنه أصيب بالذهول حين سمع أن آبي يعتزم الانضمام إلى الجنود في ميدان المعارك.
وقال: "عندما يتخلى مسؤول عن كرسيه.. وعن عرشه يكون ذلك لإنقاذ بلاده... لقد بكيت حين قال اتبعوني وتوجّه إلى الجبهة".
وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.
وأوقعت المعارك في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: "أ ف ب"
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