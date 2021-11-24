وسائل إعلام إثيوبية: آبي أحمد يقود المعارك بنفسه ضد "جبهة تيغراي"

ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد "وصل إلى الجبهة"، وأنه يقود هجوما مضادا على مسلحي "جبهة تحرير تيغراي".

وقالت هيئة البث الإثيوبية "فانا" إن آبي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019 "يقود حاليا الهجوم المضاد ويتولى قيادة المعارك منذ يوم أمس" الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونن يتولى "الأنشطة الاعتيادية".

ولم يتضح مكان آبي أحمد، كما أن الإعلام الحكومي لم يبث مشاهد له على الأرض.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" هذا الأسبوع السيطرة على منطقة شيوا روبت، التي تبعد مسافة 220 كيلومترا إلى شمال شرق أديس أبابا.

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وكانت "فانا" قالت قبل أيام إن إعلان آبي أنه سيلتحق بالجبهة "ألهم كثيرين للانضمام إلى حملة الصمود".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد المجندين، أنه أصيب بالذهول حين سمع أن آبي يعتزم الانضمام إلى الجنود في ميدان المعارك.

وقال: "عندما يتخلى مسؤول عن كرسيه.. وعن عرشه يكون ذلك لإنقاذ بلاده... لقد بكيت حين قال اتبعوني وتوجّه إلى الجبهة".

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.

وأوقعت المعارك في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: "أ ف ب"