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خبير يكشف تفاصيل جديدة حول سد النهضة (صورة)

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خبير يكشف تفاصيل جديدة حول سد النهضة (صورة)
Globallookpress
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كشف الخبير المصري عباس شراقي تطورات جديدة حول سد النهضة وتخزين المياه استعدادا للملء الثالث.

خبير يكشف تفاصيل جديدة حول سد النهضة (صورة)
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وأوضح أنه رغم التصريحات الإثيوبية إلا أن "الصور الفضائية اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 تظهر تدفق المياه أعلى الممر الأوسط، ومازالت بوابتا التصريف مغلقتين، وكذلك بوابتا التوربينات المنخفضة مما يعني عدم إنتاج الكهرباء الذي كان مقررا في أكتوبر الماضي، وعدم اتخاذ أي استعدادات نحو التخزين الثالث، وتوقف المخزون في بحيرة سد النهضة عند 8 مليار م3".

وتابع: "فتح أي بوابة سوف يعتبر أول خطوة في الاستعدادات للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث المزمع في يوليو 2022".

المصدر: RT

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